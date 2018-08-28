На Закарпатье православные прошли крестным ходом с молитвой о родном крае (фото)

В воскресенье, 26 августа, на Закарпатье состоялся традиционный крестный ход Хустской епархии УПЦ.

В этот день по улицам Хуста с молитвенными песнопениями прошли священство с мирянами. Не смотря на погодные условия, собралось большое количество людей из разных уголков епархии для того, чтобы помолиться о мире и благополучии родного края, сообщает пресс-служба Хустской епархии УПЦ.