На Закарпатье православные прошли крестным ходом с молитвой о родном крае (фото)
01:38, 28 августа 2018Православие
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По улицам Хуста с молитвенными песнопениями прошли священство с мирянами / orthodoxkhust.org.ua
В воскресенье, 26 августа, на Закарпатье состоялся традиционный крестный ход Хустской епархии УПЦ.
В этот день по улицам Хуста с молитвенными песнопениями прошли священство с мирянами. Не смотря на погодные условия, собралось большое количество людей из разных уголков епархии для того, чтобы помолиться о мире и благополучии родного края, сообщает пресс-служба Хустской епархии УПЦ.
На Закарпатье православные прошли крестным ходом с молитвой о родном крае / orthodoxkhust.org.ua
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