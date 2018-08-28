На Житомирщине впервые отметили память Собора Житомирских святых

В Житомирской епархии УПЦ впервые 25 августа состоялись праздничные торжества по случаю собора святых угодников Божиих, просиявших своими подвигами на Житомирской земле.

Празднование Собора Житомирских святых установлено на Священном Синоде Украинской Православной Церкви 26 июля 2017 года, сообщает пресс-служба епархии.

В сам день памяти святых в Житомирском Спасо-Преображенском кафедральном соборе была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Во время литургии все молились о мире в Украине.

После завершения Священной Евхаристии состоялся крестный ход вокруг собора с большой иконой сонма Житомирских святых и честными мощами святого священномученика Павла Житомирского.

В конце крестного хода была прочитана молитва к собору святых.

Митрополит Никодим поблагодарил архипастырей за присутствие и молитвы, а всех поздравил с торжеством угодников древней земли Житомирской.