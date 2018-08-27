Накануне Успения Богородицы Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре

Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение с выносом Плащаницы Богородицы в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед всенощным бдением священнослужители совершили малую вечерню с Акафистом Богоматери, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятелю сослужили митрополиты, архиепископы и епископы епархий УПЦ, а также братия монастыря в священном сане.

Завтра, 28 августа, Митрополит Онуфрий возглавит торжественную Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, после которой состоится крестный ход. Начало богослужения в 8:30.