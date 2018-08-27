В День Независимости Украины в Запорожье молились на 12 языках

В День Независимости Украины, 24 августа, по благословению Митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в Покровском архиерейском соборе Запорожья была отслужена Божественная Литургия, во время которой ектении и возгласы звучали не только на традиционном церковнославянском языке, но и на языках народов, населяющих Запорожскую область.

Во время Литургии звучали церковнославянский, греческий, грузинский, украинский, чешский, белорусский, русский, болгарский, польский, немецкий, английский и ассирийский языки. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Возглавил богослужение настоятель собора протоиерей Олег Семенчук. В своём слове отец Олег отметил: «Господь слышит молитвы, возносимые на любом языке человеком любой нации; главное чтобы человек имел твёрдую искреннюю веру в Господа и чистоту души. И сегодня, в День Независимости нашей Родины, мы совершили Божественную Литургию на языках народов, населяющих Украину, чтобы попросить Бога о милости к нашему народу, его вразумлении и крепости в вере, спасении душ и процветании нашей страны».