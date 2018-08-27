Православные Эстонии прошли 33 км крестным ходом с Пюхтицкой чудотворной иконой Божией Матери

Ежегодно, в канун престольного праздника Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря – Успения Пресвятой Богородицы верующие Эстонии собираются для того, что с молитвой пройти крестным ходом от Ильинского скита Пюхтицкого монастыря в Васк-Нарве до Пюхтицкой обители.

В воскресенье, 26 августа, Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений совершил Божественную литургию в главном храме Пюхтицкого монастыря. После окончания богослужения Митрополит Евгений и игуменья Филарета отправились в скит, где приняли участие в ежегодном крестном ходе с Пюхтицкой чудотворной иконой Божией Матери «Успение», сообщает официальный сайт Эстонской Православной Церкви.

"Ежегодно множество верующих собираются для того, что с молитвой пройти это немалое расстояние (приблизительно 33 км.) и тем самым воздать хвалу Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. Данной благочестивой традиции около 200 лет", - сообщается на сайте ЭПЦ.