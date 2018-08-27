Тысячи православных приняли участие в торжествах в день праздника святителя Тихона Задонского

В день памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, 26 августа, в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре, где пребывают честные мощи подвижника, состоялись праздничные торжества.

По сложившейся традиции праздничное богослужение было совершено на монастырской площади возле памятника святителю Тихону, куда были перенесены честные мощи святого, сообщает "Монастырский вестник".

Божественную литургию совершили глава Воронежской митрополии митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Липецкой митрополии митрополит Липецкий и Задонский Никон.

Более тысячи паломников пришли на торжество крестными ходами из Воронежа, Липецка и Ельца.

По завершении Литургии был совершен торжественный молебен Задонскому чудотворцу, за которым возносились молитвы о здравии архипастырей, пастырей и всей их богоспасаемой паствы.

По гостеприимной традиции торжества завершились общей трапезой для всех гостей и паломников монастыря.

До позднего вечера не иссякал людской поток к мощам угодника Божия. Православные возносили благодарение святому подвижнику за его любовь; молились о помощи и заступлении в жизненных испытаниях, твердо веруя в силу предстательства Задонского чудотворца пред престолом Божиим, сообщает издание.