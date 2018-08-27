В Харькове отметили 5-летие Свято-Преображенского собора

В воскресенье, 26 августа, православные отмечали праздник Преображения Господня.

В этот день 5 лет назад в Харькове был освящен Свято-Преображенского собор, сообщает портал "Городской Дозор".

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил в этот день Божественную литургию в храме.

По окончании литургии, как сообщили на официальной странице Харьковской епархии, Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Бурбелу, священнослужителей и верующих с престольным праздником, а также с пятилетием со дня освящения храма.