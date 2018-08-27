В Харькове отметили 5-летие Свято-Преображенского собора
18:41, 27 августа 2018Православие
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Преображенский храм в Харькове открылся в 2013 году / facebook.com/hram.viktor.kharkov
В воскресенье, 26 августа, православные отмечали праздник Преображения Господня.
В этот день 5 лет назад в Харькове был освящен Свято-Преображенского собор, сообщает портал "Городской Дозор".
Митрополит Харьковский Онуфрий совершил Литургию в Преображенском храме города Харькова / eparchia.kharkov.ua
Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил в этот день Божественную литургию в храме.
Строительство храмового комплекса еще продолжается / eparchia.kharkov.ua
По окончании литургии, как сообщили на официальной странице Харьковской епархии, Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Бурбелу, священнослужителей и верующих с престольным праздником, а также с пятилетием со дня освящения храма.
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