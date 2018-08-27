В Киево-Печерской лавре православные отметили перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского
16:45, 27 августа 2018Православие
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В Киево-Печерской лавре отметили перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского / lavra.ua
В Киево-Печерской лавре 27 августа православные отметили перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.
Божественную литургию в Феодосиевском храме Дальних пещер совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, а в Успенском соборе богослужение возглавил наместник Печерского монастыря митрополит Павел, сообщает lavra.ua.
В завершение богослужения был совершен молебен перед иконой преподобного Феодосия.
***В первый день предпразднества Успения Пресвятой Богородицы 927 лет назад нетленные мощи основателя общежительного монашества на Руси преподобного Феодосия, игумена Печерского были перенесены из Дальних пещер в новую Великую церковь обители, где они почивали до взрыва собора в 1941 году.
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