В Киево-Печерской лавре православные отметили перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

В Киево-Печерской лавре 27 августа православные отметили перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.

Божественную литургию в Феодосиевском храме Дальних пещер совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, а в Успенском соборе богослужение возглавил наместник Печерского монастыря митрополит Павел, сообщает lavra.ua.

В завершение богослужения был совершен молебен перед иконой преподобного Феодосия.

***В первый день предпразднества Успения Пресвятой Богородицы 927 лет назад нетленные мощи основателя общежительного монашества на Руси преподобного Феодосия, игумена Печерского были перенесены из Дальних пещер в новую Великую церковь обители, где они почивали до взрыва собора в 1941 году.