Грузинский Патриарх попросил молиться о нем

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в ходе воскресной проповеди попросил паству молиться за него.

Об этом сообщает "Спутник-Грузия" со ссылкой на "Imedi".

В субботу, 25 августа исполнилось 55 лет со дня возведения Илии II в сан епископа, а на следующий год он был назначен хорепископом Католикос-Патриарха всея Грузии Ефрема II.

"Вчера исполнилось 55 лет со дня моего возведения в епископы. Мне нужны ваши молитвы. Если бы не ваши молитвы, я не смог бы преодолеть те испытания, которые я преодолел", – сказал Илия II.

Во время своей проповеди Патриарх затронул и тему близости человека к Богу и на своем личном примере рассказал о чудесах, творимых Создателем.

"Сегодня я хочу вам рассказать о своем испытании, которое преодолел после Духовной академии. Внутри меня был вопрос: что означает близость к Богу, что чувствует человек во время этой близости. После академии Священнейший и Блаженнейший Ефрем II назначил меня для молитв в Мцхетском монастыре Самтавро. Произошла удивительная вещь. Во время евангелия снизошла благодать", – сказал Илия II.

По его словам, именно тогда он и ощутил близость с Богом.

"Было какое-то непонятное состояние, когда я якобы отключился от молитв. Я не видел никого. Ощущал близость к Богу. Литургия сначала до конца прошла правильно, но эта близость с Богом была настолько сладкой, возвышенной и душевной болью, что, когда в конце литургии вошел монах, тогда я вышел из состояния", – добавил он.

Илия II рассказал и о своих чувствах, которые ему пришлось пережить после снисхождения благодати.

"Но следует сказать, что это видение было настолько необычным, благодать была настолько велика, что я не мог ни говорить, ни принимать пищу. Все тело ощущало это состояние. Может быть и вы ощущаете это, может быть в жизни такое произошло один или два раза", – заключил Католикос-Патриарх.