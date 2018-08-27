В Минске православные волонтеры привезли подарки детям из незрячих семей

Приход храма священномученика Владимира Хираско в Минске совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Фрунзенского района и областной организацией ОО «БелТИЗ» провели совместную благотворительную акцию «Школьный рюкзачок».

Как сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви, в рамках акции была оказана помощь в подготовке детей, которые воспитываются в семьях незрячих родителей, к новому учебному году. Подарки со школьными принадлежностями получили 111 детей.

Не остались без внимания и школьники столицы, родители которых работают на специализированном предприятии «Светоприбор».

Подарки для акции собирали волонтеры православного прихода в специальных пунктах приема, расположенных в супермаркетах Фрунзенского района Минска, где каждый желающий покупатель мог на свое усмотрение что-нибудь купить из канцтоваров.