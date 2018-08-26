Накануне дня памяти преподобного Феодосия Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Накануне дня памяти преподобного Феодосия Печерского, 26 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 9.00. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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