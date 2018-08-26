Накануне дня памяти преподобного Феодосия Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре
22:59, 26 августа 2018Православие
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Накануне дня памяти преподобного Феодосия Предстоятель УПЦ совершил всенощное бдение / news.church.ua
Накануне дня памяти преподобного Феодосия Печерского, 26 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 9.00. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
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