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Накануне дня памяти преподобного Феодосия Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

22:59, 26 августа 2018
Православие
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Накануне дня памяти преподобного Феодосия Предстоятель УПЦ совершил всенощное бдение / news.church.ua

Накануне дня памяти преподобного Феодосия Печерского, 26 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 9.00. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

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