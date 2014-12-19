В Житомире в день Святого Николая Предстоятель УПЦ освятил кафедральный собор (фото)

13:16, 19 декабря 2014
Православие
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Фото Зои Юхимчук / УНИАН

В Житомире cегодня, в день памяти святителя Николая, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил освящение Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора.

Фото Зои Юхимчук / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на освящении присутствовали прихожане, представители власти, духовенство.

Фото Зои Юхимчук / УНИАН

Торжественная Божественная литургия состоялась в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе.

Фото Зои Юхимчук / УНИАН

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине Церквям возвращено более 200 религиозных сооружений.

Важной стала передача Украинской Православной Церкви Кресто-Воздвиженского храма.

До возвращения этого храма, в его помещении длительное время располагался Музей природы.

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