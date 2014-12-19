В Житомире в день Святого Николая Предстоятель УПЦ освятил кафедральный собор (фото)
13:16, 19 декабря 2014Православие
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Фото Зои Юхимчук / УНИАН
В Житомире cегодня, в день памяти святителя Николая, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил освящение Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора.
Фото Зои Юхимчук / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, на освящении присутствовали прихожане, представители власти, духовенство.
Фото Зои Юхимчук / УНИАН
Торжественная Божественная литургия состоялась в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе.
Фото Зои Юхимчук / УНИАН
Как сообщал УНИАН, на Житомирщине Церквям возвращено более 200 религиозных сооружений.
Важной стала передача Украинской Православной Церкви Кресто-Воздвиженского храма.
До возвращения этого храма, в его помещении длительное время располагался Музей природы.
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