Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно преодолевать искушения (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди дал духовные советы, как преодолевать повседневные искушения.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Господь каждый день посылает к нам Своих слуг, через которых хочет увидеть наши духовные плоды», — сказал он.

Предстоятель напомнил, что по слову апостола Павла, духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22,23).

Правильно преодолевая повседневные искушения, в том числе посылаемые Господом через других людей, мы приносим эти плоды Богу.

«Человек встал утром дома. Что-то он не в настроении, начинает на жену ворчать, на детей серчать. Если жена перетерпит, не ответит ему таким же словом, каким он к ней обращается, то она принесла духовные плоды — плоды терпения.

Если сын не слушает отца и отец так по-человечески расстроится, что хочет его прямо избить, — он должен успокоиться и принести плод благоразумия.

Пришли в церковь. Кто-то стал против нас, нам неудобно, мы начинаем раздражаться, расстраиваться. Опять: Господь послал этого человека как слугу Своего, через которого мы должны принести плод терпения и любви.

Зашли в троллейбус, зашли в метро. Кто-то стал на ногу, кто-то там ударил из-за небрежности. Хочется ответить ему или сказать какое-то слово оскорбительное. Удержи себя! Помолись за него! И ты тоже принесешь плод христианской любви.

Так на каждом шагу. Когда мы внимаем себе и внимательно к себе относимся, то Бог постоянно посылает к нам Своих слуг, чтобы мы, как виноград, принесли добрые духовные плоды: любви, мира, радости, долготерпения, кротости, благости, воздержания».

Его Блаженство пожелал христианам всегда приносить добрые плоды для того, «чтобы мы всегда пребывали в винограднике Христовом и не были извержены из него».