Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно преодолевать искушения (видео)
Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди дал духовные советы, как преодолевать повседневные искушения.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
«Господь каждый день посылает к нам Своих слуг, через которых хочет увидеть наши духовные плоды», — сказал он.
Предстоятель напомнил, что по слову апостола Павла, духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22,23).
Правильно преодолевая повседневные искушения, в том числе посылаемые Господом через других людей, мы приносим эти плоды Богу.
«Человек встал утром дома. Что-то он не в настроении, начинает на жену ворчать, на детей серчать. Если жена перетерпит, не ответит ему таким же словом, каким он к ней обращается, то она принесла духовные плоды — плоды терпения.
Если сын не слушает отца и отец так по-человечески расстроится, что хочет его прямо избить, — он должен успокоиться и принести плод благоразумия.
Пришли в церковь. Кто-то стал против нас, нам неудобно, мы начинаем раздражаться, расстраиваться. Опять: Господь послал этого человека как слугу Своего, через которого мы должны принести плод терпения и любви.
Зашли в троллейбус, зашли в метро. Кто-то стал на ногу, кто-то там ударил из-за небрежности. Хочется ответить ему или сказать какое-то слово оскорбительное. Удержи себя! Помолись за него! И ты тоже принесешь плод христианской любви.
Так на каждом шагу. Когда мы внимаем себе и внимательно к себе относимся, то Бог постоянно посылает к нам Своих слуг, чтобы мы, как виноград, принесли добрые духовные плоды: любви, мира, радости, долготерпения, кротости, благости, воздержания».
Его Блаженство пожелал христианам всегда приносить добрые плоды для того, «чтобы мы всегда пребывали в винограднике Христовом и не были извержены из него».