Православные волыняне собрали денежную помощь для участника боевых действий на Востоке, который получил инвалидность
20:28, 26 августа 2018Православие
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Православные волыняне собрали денежную помощь для соотечественника / news.church.ua
Православные волыняне собрали денежную помощь для соотечественника, участника боевых действий на Востоке, который получил инвалидность.
Средства по благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила передал благочинный Луцкого районного округа Волынской епархии УПЦ протоиерей Петр Приступа. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Денежную помощь в размере 8 тысяч гривен, собранную для участника АТО на востоке Украины Василия Крапивы передали воину после соборной Божественной литургии в Рождество-Богородичном храме села Княгининок 24 августа, в день 27-й годовщины провозглашения Независимости Украины.
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