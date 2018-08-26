Православные волыняне собрали денежную помощь для участника боевых действий на Востоке, который получил инвалидность

Православные волыняне собрали денежную помощь для соотечественника, участника боевых действий на Востоке, который получил инвалидность.

Средства по благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила передал благочинный Луцкого районного округа Волынской епархии УПЦ протоиерей Петр Приступа. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Денежную помощь в размере 8 тысяч гривен, собранную для участника АТО на востоке Украины Василия Крапивы передали воину после соборной Божественной литургии в Рождество-Богородичном храме села Княгининок 24 августа, в день 27-й годовщины провозглашения Независимости Украины.