Винницкие священники благословили будущих военных медиков

Более 80 студентов Винницкого национального медицинского университета 21 августа приняли военную присягу, дав клятву верности украинскому государству и народу.

В мероприятии приняли участие священники Винницкой епархии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В частности в торжественных мероприятиях, которые проходили на базе винницкого отдельного полка связи, приняли участие протоиерей Константин Иванченко и протоиерей Алексей Волков, которые поздравили студентов, благословили и окропили святой водой.

Военную присягу приняли студенты Винницкого медуниверситета, которые проходили военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.