В День своего рождения управляющий делами УПЦ возглавил богослужение в Свято-Вознесенском женском монастыре села Чумалево
17:13, 26 августа 2018Православие
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В День своего рождения управляющий делами УПЦ возглавил богослужение в Свято-Вознесенском женском монастыре / facebook.com/MitropolitAntoniy
В День своего рождения, 25 августа, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную Литургию в Свято-Вознесенском женском монастыре села Чумалево Закарпатской области.
После отпуста митрополит Хустский и Виноградовский Марк возглавил благодарственный молебен и поздравил владыку Антония с Днем рождения, сообщается на странице митрополита Антония в фейсбук.
В День своего рождения управляющий делами УПЦ возглавил богослужение в Свято-Вознесенском женском монастыре / facebook.com/MitropolitAntoniy
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