В День своего рождения управляющий делами УПЦ возглавил богослужение в Свято-Вознесенском женском монастыре села Чумалево

В День своего рождения, 25 августа, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную Литургию в Свято-Вознесенском женском монастыре села Чумалево Закарпатской области.

После отпуста митрополит Хустский и Виноградовский Марк возглавил благодарственный молебен и поздравил владыку Антония с Днем рождения, сообщается на странице митрополита Антония в фейсбук.