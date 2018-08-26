Белорусская Православная Церковь объявила конкурс эскизных проектов воссоздания Туровского креста

Белорусская Православная Церковь объявляет конкурс эскизных проектов воссоздания воздвизального креста Туровской епархии рубежа XII-XIII веков.

В 1962 году во время раскопок туровского детинца археолог Петр Лысенко обнаружил миниатюрные свинцовые изображения Пресвятой Богородицы и трех святых: святителя Кирилла Туровского, преподобного Авраамия Смоленского и великомученицы Варвары. Согласно выводу ученого, изображения святых подвижников представляют собой фрагменты утраченной святыни — воздвизального креста из туровского кафедрального собора, разрушенного землетрясением в первой половине XIII столетия. Сейчас настало время реконструировать Туровский крест, сообщает официальный портал БПЦ.

К участию в конкурсе на воссоздание святыни приглашаются ювелиры, художники, дизайнеры, скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование либо опыт работы по созданию подобных художественных произведений.

Конкурсные работы должны быть основаны на техническом задании Положения о конкурсе, утвержденного митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Композиционное и пластическое решение Туровского креста должно быть выдержано в лучших традициях восточнохристианского православного искусства рубежа XII-XIII веков, а также учитывать практическое использование Туровского креста в богослужениях в соответствии с традицией Православной Церкви, в связи с этим при проработке художественного решения необходимо учитывать визуальное восприятие креста при совершении богослужения и размещения его в храме для поклонения.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2018 года. Образец заявки — в Положении о конкурсе.