Митрополит Онуфрий рассказал, какие духовные плоды христиане должны приносить Богу

В Неделю 13-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Преображения Господня, 26 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верным, чему учит Евангельская притча о винограднике, которая читалась сегодня за Литургией, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, Архипастырь рассказал, какие духовные плоды христиане должны приносить Богу, и подчеркнул, что тем виноградником, в котором можно принести истинный плод Богу, есть Святая Церковь.

"Пусть Господь помогает нам, чтобы мы всегда приносили добрые плоды, чтобы мы всегда были в этом винограднике Христовом, чтобы мы не были извержены из него, потому что в этом винограднике находится то место, через которое Господь принимает человека в блаженную вечность. Нет иного пути достижения Царства Божьего, как только через Церковь — при чем не через какую-нибудь церковь, то есть объединение, а ту Церковь, которая правильно верит в Бога, которая правильно чтит Бога, которая исполняет Божественную волю, которая приносит духовные плоды", - сказал митрополит Онуфрий.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию над Константином Кириченко, клириком храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, что на Троещине.

В конце богослужения Предстоятель возглавил чин славления перед иконой Преображения. Затем Архипастырь поздравил присутствующих с воскресным днем и отданием праздника Преображения Господня, пожелал верующим духовно преображать свою душу и благословил всех.