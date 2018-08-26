Мощи святителя Спиридона Тримифунтского встретили в Краснодаре тысячи верующих

Около 14,3 тыс. человек пришли поклониться мощам почитаемого христианами чудотворца Спиридона Тимифунтского за первые два дня их пребывания в Краснодаре.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кубанской митрополии.

«С момента принесения мощей в собор до 21:00 сегодня пришли 14 300 человек», — сказал представитель митрополии.

Чтобы поклониться мощам Спиридона Тимифунтского паломники приезжают в Краснодар из разных регионов России, а также из соседней Абхазии.

Очередь растянулась на квартал перед собором. Волонтеры приносят паломникам воду, на территории собора работает киоск с выпечкой и есть лавочки, на которых можно отдохнуть.

Вне очереди добровольцы пропускают пожилых людей, беременных женщин, семьи с маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что в Россию из Корфу (Греция), где хранятся мощи, привезут десницу — правую руку святителя Спиридона. Принесение мощей святого организует благотворительный Фонд имени равноапостольного князя Владимира. В Краснодаре мощи будут находиться с 24 по 29 августа, после этого они будут доставлены в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт- Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.