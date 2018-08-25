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Верующие Запорожья передали в Святогорскую лавру 5 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся

18:28, 25 августа 2018
Православие
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Запорожская епархия УПЦ передала Святогорской Лавре 5 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся / news.church.ua

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки 22 августа было укомплектовано и загружено более 5 тонн продуктов питания для нуждающихся, находящихся под опекой насельников Святогорской лавры.

Продукты были собраны силами духовенства и прихожан епархии, а организовал все и отправил гуманитарную помощь социальный отдел Запорожской епархии во главе с Ириной Марущак, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

/ news.church.ua

Митрополит Лука лично выделил средства для закупки части необходимых продуктов питания и контролировал процесс сбора и передачи гуманитарного груза.

Насельники Святогорской Лавры, а также нуждающиеся получат макаронные изделия, тушенку, консервы, мед, масло и др.

/ news.church.ua

Контроль и сопровождение груза осуществлял запорожский священник протоиерей Константин Максимов.

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