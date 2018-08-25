Верующие Запорожья передали в Святогорскую лавру 5 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся
По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки 22 августа было укомплектовано и загружено более 5 тонн продуктов питания для нуждающихся, находящихся под опекой насельников Святогорской лавры.
Продукты были собраны силами духовенства и прихожан епархии, а организовал все и отправил гуманитарную помощь социальный отдел Запорожской епархии во главе с Ириной Марущак, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Митрополит Лука лично выделил средства для закупки части необходимых продуктов питания и контролировал процесс сбора и передачи гуманитарного груза.
Насельники Святогорской Лавры, а также нуждающиеся получат макаронные изделия, тушенку, консервы, мед, масло и др.
Контроль и сопровождение груза осуществлял запорожский священник протоиерей Константин Максимов.