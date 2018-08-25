В Киево-Печерской лавре прошла благотворительная акция для нуждающихся

На территории Киево-Печерской Лавры 24 августа состоялась благотворительная акция, целью которой является обеспечение переселенцев, многодетных и малообеспеченных семей необходимой одеждой.

Акция “Одевай-ка!” состоялась благодаря усилиям Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам. В этой работе Синодального отдела помогали волонтеры Добровольческого движения “Добрый Киевлянин”. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе акции те, кто нуждался в помощи и обратился в Синодальный отдел в течение 2018 года, имели возможность выбрать себе необходимую одежду, которая для удобства была отсортирована волонтерами.

“В этой акции была оказана помощь 47 нуждающимся. Это переселенцы, многодетные семьи и малообеспеченные пенсионеры. Одежда предоставлялась разными благотворителями в течение 2018 года, после чего ее отсортировали и представили для выбора тем, кто нуждается в помощи”, – рассказали организаторы мероприятия.

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам проводит сбор необходимых вещей для нуждающихся регулярно и приглашает к благотворительности всех небезразличных.