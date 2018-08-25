Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости
17:54, 25 августа 2018Православие
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Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости / risu.org.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Вселенский Патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости, сообщает сайт Главы государства.
«Теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви», - сказал он.
Президент Украины поблагодарил Вселенского Патриарха и рассказал об утренней молитве за Украину.
Собеседники обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой Поместной Православной Церкви Украины.
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