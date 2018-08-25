Более 30 тысяч верующих прошли с молитвой к Божией Матери 210 километров из Каменец-Подольского в Почаев

Завершился один из самых масштабных и самых древних крестных ходов Украины, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы.

25 августа 2018 года многотысячный крестный ход, который вышел из Каменец-Подольского 19 августа, вошел на территорию Свято-Успенской Почаевской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Всего в молитвенном шествии, по предварительным подсчетам, приняло участие около 30 тысяч паломников. Колонна паломников, среди которых молодежь, дети, люди пожилого возраста, растянулась на 6 километров.

Возглавлял в этом году Крестный ход митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор. Владыка вместе с прихожанами прошел весь путь — в 210 километров.

Три дня вместе с молящимися шел митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. По словам священнослужителей, сопровождавших многотысячную колонну, люди с особой радостью присоединялись к Крестному ходу, когда узнавали о том, что в нем принимают участие архипастыри. Их пример вдохновлял людей на подвиг, а молитва почитаемых духовников помогала преодолевать сложный путь.

В нынешнем шествии приняли участие верующие из разных уголков Украины — большие группы приехали из Буковины, Закарпатья, Одессы, Днепра, Ровно, Житомира, а также из заграницы.

С «Символом веры», молитвой к Богородице и Пасхальными приветствиями «Христос Воскресе!» верующие вошли в Свято-Успенскую Почаевскую лавру во второй половине дня 25 августа. Уже традиционно братия обители встречала паломников праздничным звоном и окропляла всех святой водой.

С приветственным словом к паломникам обратился митрополит Почаевский Владимир, настоятель обители. Он обратился к владыкам, которые сопровождали верующих со словами благодарности, и благословил всех паломников, приветствуя в стенах Святой Лавры.

В эти дни двери всех храмов будут открыты для того, чтобы верующие смогли оставаться на ночлег. Уже по традиции, открыты двери для гостей и в домах православных в Почаеве и во всех окрестных селах.

Напомним, Крестный ход начал свой путь из Каменец-Подольского 19 августа в праздник Преображения Господня. За 6 дней паломники преодолели 210 км. Также в этот день в Почаев вышел молитвенный ход из Браиловского Свято-Троицкого женского монастыря Винницкой епархии.