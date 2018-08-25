Управляющему делами УПЦ 51 год: интересные факты и фотографии

Сегодня поздравления с 51-м днем рождения принимает управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

В этот день владыка принимает поздравления от епископата и духовенства, представителей Поместных Православных Церквей и миллионов верующих. Редакция "УНИАН-Религии" присоединяется к многочисленным поздравлениям, желаем крепкого здоровья, благоденствия, сил и помощи Божией.

В этот день мы публикуем малоизвестные факты и фотографии управляющего делами УПЦ.

Будущий митрополит Украинской Православной Церкви Антоний (в миру - Иван Иванович Паканич) родился на Закарпатье в селе Чумалево Тячевского района.

Первые воспоминания о детстве - горы, речка и удивительная природа Карпат.

С детства посещал Вознесенский монастырь, который находится в его родном селе.

Перед Божественной литургией всегда просыпался самый первый, чтобы семья не опоздала в Церковь. Когда храм был заполнен людьми и попасть внутрь было уже невозможно, забирался на черемуху, чтобы видеть Богослужение.

Рано научился читать и просил в монастыре богословские книги, которым радовался, как самому ценному подарку. Первая книга, которая, по его словам, повлияла на формирование мировоззрения - «Киево-Печерский патерик». В школе был одним из лучших учеников.

Любимыми предметами была литература, геометрия и география. А в пятом классе он отказался выполнять задание, высмеивающее священника.

В школьные годы ездил за сто километров нести послушание у епископов Мукачевских Саввы и Дамаскина.

Перед службой в армии исповедовался у старца Иова Угольского, которого позже причислили к лику святых. Саму службу проходил в Сибири, окончив ее в звании командира взвода.

Когда подал документы в духовную семинарию, за ним тут же отправили машину из военкомата, чтобы забрать на «переподготовку». Разминуться удалось чудом – будущий митрополит шел из дому по другой дороге.

В 1994 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре пострижен в монашество в честь преподобного Антония Печерского. В 1995 году закончил Московскую духовную академию. Защитил диссертацию на тему: «Послание святого апостола Павла к Римлянам в русской библеистике».

В Московской духовной академии преподавал Литургию и Новый Завет. Иногда ставил «двойки», но в итоге все студенты семинарии знали Священное Писание.

Занимал должность заведующего Церковно-археологическим кабинетом при Московской духовной академии. Самостоятельно изучал искусствоведческую литературу, вникая в суть реставрации и тонкостей иконописи.

В 2002 году направлен в распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и назначен руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры.

В 2006 году решением Священного Синода Украинской Православной Церкви избран епископом Бориспольским, викарием Киевской митрополии.

31 мая 2007 года назначен ректором Киевской духовной академии и семинарии. Именно в этот день перед главным корпусом Академии установили памятник Петру Могиле.

В сентябре 2008 года возведен в сан архиепископа. В 2013 году возведен в сан митрополита Бориспольской и Броварской епархии.

Любимые писатели Управляющего УПЦ — Достоевский, Чехов, Нечуй-Левицкий.

Свой День рождения и День ангела владыка всегда встречает в храме – Божественная литургия, исповедь и причастие.

Поздравить митрополита Антония с Днем рождения можно на его личной странице в Фейсбук и на официальной странице Центра информации УПЦ.

'УНИАН-Религии".