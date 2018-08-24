На Франковщине молитвенно помянули почившего 40 дней назад епископа Тихона

В кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска, а также во всех храмах и монастырях епархии, 22 августа состоялись заупокойные богослужения по скончавшемуся 40 дней назад епископу Тихону.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Впоследствии состоялась соборная панихида священнослужителей Ивано-Франковской и Черновицко-Буковинской епархий на месте погребения владыки в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы «Гореча», что в городе Черновцы.

Всю свою жизнь Владыка был настоящим духовным образцом для священников и мирян. Он почил о Господе 14 июля 2018 года.

Франковская паства просит всех молитв за почившего в Бозе владыку Тихона.