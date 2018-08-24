Тысячи верующих приняли участие в торжествах в честь Иоанна Затворника Святогорского

Сегодня, 24 августа в Святых Горах молитвенно отмечали день памяти преподобного Иоанна, Затворника Святогорского.

По окончании Литургии состоялся торжественный крестный ход с мощами преподобного Иоанна, Затворника Святогорского, раку с мощами которого священнослужители несли на руках, сообщается на сайте обители.

Накануне вечером в Святогорской обители совершилось праздничное всенощное бдение. Полиелей возглавил митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры.

В сам праздник в Покровском храме Святогорской лавры в 4.30 утра начали читать часы и была отслужена ранняя Божественная литургия.

Затем во дворе обители у фонтана был отслужен водосвятный молебен преподобному Иоанну Затворнику, который возглавил митрополит Святогорский Арсений.

Призывая Святого Духа на освящающуюся воду, духовенство и все верующие возносили молитвы ко Иоанну Затворнику, прося его молитвенного предстательства и благодатной помощи.

Поздравляя всех с праздником преподобного Иоанна Затворника, Святогорский архипастырь призвал всех держаться чистоты Православия, держаться своей Церкви, как когда-то держался её преподобный Иоанн Затворник Святогорский, как держались её и праведники наших дней.

Крестный ход возглавил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений. Праздничное шествие следовало от Свято-Успенского собора до монастырской площади, где было совершено молебное пение преподобному.

Это многотысячное молитвенное крестное шествие вокруг обители со святыми мощами преподобного святогорца Иоанна в день его памяти совершается в Святогорской Лавре ежегодно.

По окончании молебна все верующие спели многолетие и величание преподобному Иоанну Затворнику перед его честными мощами, а затем также крестным ходом с молитвенным пением богомольцы вернулись обратно в Свято-Успенский собор.