В День Независимости во всех храмах УПЦ молились о мире в Украине

В День 27-й годовщины Независимости Украины, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви духовенство епархий возносило молитвы о мире в стране, а также принимало участие в торжественных государственных мероприятиях, посвященных Дню Независимости.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на епархиальные пресс-службы.

В Киеве в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери, по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, духовник КДАиС архимандрит Маркелл (Павук) возглавил торжественный молебен с молитвой за Украину, мир в государстве и за украинский народ. За богослужением молились преподаватели, студенты и прихожане храма.

Перед началом молебна архимандрит Маркелл обратился к собравшимся со словом и поздравил с Днем Независимости Украины. Богослужебные песнопения исполнял хор КДАиС под управлением архимандрита Романа (Подлубняка).

В День государственного праздника в Успенском соборе Киево-Печерской лавры после Божественной литургии наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении священнослужителей обители, отслужил благодарственный молебен.

В завершении богослужений владыка Павел призвал на всех молящихся в этот день в храме, Божье благословение, а также пожелал всем дорожить своей историей.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы молебен по случаю главного государственного праздника Украины, по благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона, совершил митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит в сослужении городского духовенства.

Во время молебна возносились молитвы за Государство, за его власть и войско, благосостояние и мир в Украине. По завершении молитвы детско-молодежный хор Спасо-Преображенского собора исполнил духовный гимн Украины «Боже великий, единый!». Митрополит Агапит и руководители области и города обратились к собравшимся с поздравлениями по случаю праздника. Также владыка Агапит передал поздравления от управляющего Винницкой епархией.

В Мукачево после торжественного парада вышиванок, в котором приняли участие сотни мукачевцев, на центральной площади Кирилла и Мефодия власть и горожане собрались для совместной молитвы за мир, Украину и ее народ. Молитвы звучали на разных языках.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, участие в молитве приняли духовенство Мукачевского благочиния во главе с секретарем Епархиального управления протоиереем Виктором Мисо.

В Ужгороде, по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, священнослужители Ужгородского благочиния и монашество Свято-Воскресенского мужского монастыря города приняли участие в молебне, который уже пятый год подряд совершается в городе в День Независимости в 6 утра.

Заслуженный академический Закарпатский народный хор вместе с ужгородцами, гостями города, руководством края и Ужгорода исполнили «Отче наш» на нескольких языках.

Протоиерей Василий Алексий, настоятель храма в честь Почаевской иконы Божией Матери, от имени управляющего епархией поздравил всех с государственным праздником и пожелал мира и согласия. Духовенство пело «Многая лет».

В Одессе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил акафистное пение перед чудотворным Касперовским образом Божией Матери в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе.

После завершения акафиста митрополит Агафангел прочитал молитву о мире в Украине. Владыка поздравил всех верующих с Днем Независимости Украины и подчеркнул, что «наша страна прошла нелегкий путь в своем становлении, и сейчас мы просим Господа дать Мир Украине»!

В Херсоне в Свято-Духовском кафедральном соборе митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил ночную Божественную литургию, которой началось празднование в епархии 27-й годовщины Независимости Украины. Присутствующие молились Господу об Украине, о нашем народе, а также об упокоении погибших воинов и всех невинно убиенных в наши дни.

Молебны о мире в Украине совершались также на всех приходах Украинской Православной Церкви.