Православный священник создал автобус-храм, чтобы служить в отдаленных селениях

Единственный в России автобус-храм, дающий возможность приобщиться к Церкви людям из отдаленных селений, представили в четверг 23 августа на III Международном православном молодежном форуме «Прошлое. Настоящее. Будущее» в Москве.

Автобус-храм создал священник Андрей Стрелков, который за 7 лет объездил на нем более 30 отдаленных селений. В этих селениях, где нет своих церквей, отец Андрей совершает Литургии и проповедует, передает сайт журнала "Фома".

Автобус, который осмотрел патриарх Кирилл, был представлен в секции «Миссионерство» в павильоне ВДНХ.

Отмечается, что подготовить автобус-храм к прямому назначению – совершению служб достаточно просто — нужно только открыть люк на крыше и установить купол, а внутри все уже оборудовано.

На молодежный форум автобус прибыл из небольшого татарского города Заинск, преодолев 1100 километров.