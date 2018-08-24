Александрийский Патриарх заложил в Кении православную духовную семинарию

В понедельник, 20 августа, Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II посетил епархию Ньери и Гор Кенийских.

Предстоятель Александрийской Православной Церкви возглавил чин благословение Духовного центра Святого Антония и заложил фундамент в основание духовной семинарии, посвященной также святому Антонию в том же месте. Патриарха Феодора сопровождали митрополит Найробийский Макарий и епископ Ньери и Гор Кенийских Неофит, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание orthodoxia.info .