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Александрийский Патриарх заложил в Кении православную духовную семинарию

19:37, 24 августа 2018
Православие
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Патриарх Александрийский Феодор II заложил в Кении православную духовную семинарию / orthodoxia.info

Предстоятель Александрийской Православной Церкви возглавил чин благословение Духовного центра Святого Антония и заложил фундамент в основание духовной семинарии, посвященной также святому Антонию в том же месте. Патриарха Феодора сопровождали митрополит Найробийский Макарий и епископ Ньери и Гор Кенийских Неофит, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание orthodoxia.info .

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