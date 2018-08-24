Православную молодежь призвали читать Достоевского

Читать классическую русскую литературу, особенно произведения Федора Достоевского, призвал православную молодежь патриарх Кирилл.

Патриарх посоветовал молодым людям читать русскую классическую литературу, заметив, что «остальное приложится», сообщает сайт журнала "Фома".

— Классическая русская литература — это «золотой фонд», ее надо знать. Я не представляю себе, как можно быть православным христианином, не зная Достоевского, — сказал он в четверг 23 августа на III Международном православном молодежном форуме в Москве.

Как признался патриарх, в свое время, находясь в больнице, он настолько увлекся чтением романа Достоевского «Идиот», что читал его даже ночами, позабыв о своей болезни.

— Я понял, что удивительным образом Достоевский представил образ христианина, идеального человека, который вдруг стал идиотом для общества, — заметил Предстоятель Церкви.

Как считает патриарх Кирилл, конфликт между христианской идеей и обществом, погруженным в грех, очень сильная тема.

— Многие люди, живущие по христианским заповедям, до сих пор производят впечатление не вполне нормальных. Наверное, кто-то из молодежи сталкивался с тем, что сверстники им говорят: «Ну что же ты не пойдешь с нами потусоваться на дискотеку, а что ты не хочешь кольнуться, ты что, не от мира сего?» — сказал он, добавив, что для некоторых это и есть «идиотизм, выпадание из стереотипа».

— Именно это сказал и Достоевский, представляя этот дивный образ князя Мышкина, — пояснил патриарх.