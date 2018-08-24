Начинается принесение мощей святого Спиридона Тримифунтского в Россию

В пятницу 24 августа начинается принесение десницы (правой руки) святителя Спиридона Тримифунтского в Россию, которая до 15 октября впервые побывает в 12 регионах страны.

Святыню доставят по благословению патриарха Кирилла с места ее постоянного нахождения – греческого острова Корфу, сообщает сайт журнала "Фома".

Первым городом, куда доставят мощи святителя 24 августа, станет Краснодар, где они будут пребывать в Свято-Екатерининском соборе до 29 августа. В эти дни храм будет открыт круглосуточно.

В последующие дни святыне можно будет поклониться в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле, Московской области и Москве.

Расписание пребывания мощей в России, а также другую полезную информацию можно посмотреть на специальном сайте.