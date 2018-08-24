Митрополит Онуфрий принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины

В 27-ю годовщину Независимости Украины, 24 августа, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в праздничном мероприятии, которое состоялось в Софийском соборе столицы и посетил военный парад по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На торжествах в Святой Софии также присутствовали Глава государства Петр Порошенко с семьей, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, мэр города Киева Владимир Кличко, представители властных структур, религиозных организаций Украины.

На праздничных мероприятиях Архипастыря сопровождали викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона и председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Блаженнейший владыка обратился к присутствующим с приветственным словом по случаю государственного праздника.

«В этот праздничный день мы благодарим Бога за великие милости, которыми Господь одарил и одаривает весь украинский народ и каждого из нас в отдельности, — отметил Предстоятель. — Мы молимся, чтобы Господь помогал нам достойно преодолевать трудности и невзгоды, которые встречаются на пути нашего земного бытия».

Он подчеркнул, что для христиан свобода — «это независимость от греха, это постоянное пребывание в любви к Богу и к ближнему». «Человек, который придерживается заповедей Божьих, который живет в любви к Богу и ближним, является настоящим патриотом и достойным гражданином своего земной Отечества», — подчеркнул Его Блаженство.

Архипастырь пожелал всем украинцам силы, мудрости и вдохновения в «благородном деле гармоничного развития нашего Украинского государства, Государства, которое было бы наполнено разумным достатком, миром и взаимоуважением, соборного Государства, в котором граждане с различными культурами и мировоззрениями были бы собраны в один большой, красивый духовный букет, объединенный взаимным уважением и любовью».

После торжеств в Софийском соборе Его Блаженство в сопровождении архиереев посетил военный парад по случаю Дня независимости Украины и праздничный прием, устроенный президентом Украины и его женой Мариной Порошенко в Мариинском дворце столицы.