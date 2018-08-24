Каменец-Подольский крестный ход УПЦ подходит к Почаеву

В день Преображения Господня, 19 августа, из Каменец-Подольского кафедрального собора, что на Хмельнитчине, началось молитвенное шествие к Свято-Успенской Почаевской лавре.

В эти дни паломники двигаются по территории Тернопольской епархии. Колонну возглавляют митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит Феодор вместе с многотысячной паствой с момента выхода крестного хода из Каменец-Подольской епархии нес свой молитвенный подвиг как дар Пресвятой Богородицы в день праздника Ее пречистого Успения.

Митрополит Сергий принял участие в крестном ходе, присоединившись к многочисленным паломникам, направляющихся к Почаевской обители, на территории вверенной ему Тернопольской епархии.

В Свято-Успенскую Почаевскую лавру верующие намерены прийти завтра, 25 августа.

За многолетнюю историю молитвенный ход собирал тысячи паломников, которые преодолевали путь от Каменец-Подольского до Почаева в 210 км. В этом году в путь отправилось около двадцати тысяч. Большая часть верующих присоединилась к ходу позже. В крестном ходе ежегодно принимают участие паломники Каменец-Подольской, Черновицкой, Волынской, Одесской и других епархий УПЦ, а также паломники из заграницы. Еще один крестный ход к Почаевской обители вышел 19 августа из Винницкой епархии.