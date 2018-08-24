В Харьковской епархии УПЦ отпели погибшего полицейского

В Харькове прошло прощание со старшим лейтенантом патрульной полиции, убитым во время исполнения служебных обязанностей.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирик епархии протоиерей Сергей Скубченко 22 августа совершил отпевание старшего лейтенанта патрульной полиции Дмитрия Кириенко. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Больше тысячи правоохранителей пришли на траурную панихиду по погибшему коллеге, чтобы отдать мужественному патрульному последний долг, в том числе заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич. Он сообщил, что за мужество и героизм, проявленные инспектором патрульной полиции, он посмертно награжден знаком отличия МВД «За отвагу в службе».

Напомним, 29-летний инспектор патрульной полиции Дмитрий Кириенко погиб в ночь на 20 августа во время перестрелки возле здания Харьковского горсовета. Стрелка — 47-летнего Александра Пояркова — застрелили. Преступник успел также тяжело ранить одного из охранников горсовета и обстрелять проезжавший мимо автомобиль, в котором находилось три человека. Позже выяснилось, что за несколько часов до перестрелки Поярков расстрелял свою 42-летнюю жену. Ее тело нашли дома близкие семьи.