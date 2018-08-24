Православных Ужгорода приглашают на общение со священниками на внебогослужебных встречах.

По благословению управляющего Мукачевской епархией, архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора во всех храмах Ужгорода будут проводиться открытые внебогослужебные встречи духовенства и верующих. Во время диалога будет происходить живое общение на заданную тему, за которым будет следовать формат беседы: «вопрос-ответ», сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

В воскресенье, 19 августа, на праздник Преображения Господня, на приходе храма Святого Архангела Михаила села Кучава впервые состоялась такая внебогослужебная встреча на тему: “О загробной жизни и молитвенном поминовении умерших”.

Темы ближайших встреч: «Где искать причины наших болезней?», «Церковный взгляд на нетрадиционное лечение», «Как должен выглядеть домашний иконостас?», «Мне прощаются грехи, если я каюсь дома, а не в храме?» и другие.

С расписанием и местом проведения встреч можно ознакомиться здесь.