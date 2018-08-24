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В Святогорской лавре начались торжества в честь преподобного Иоанна Затворника – почитаемого подвижника обители

00:55, 24 августа 2018
Православие
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Сегодня в Святогорской лавре продолжатся праздничные богослужения / svlavra.church.ua

Преподобный Иоанн, Затворник Святогорский — наиболее почитаемый подвижник Свято-Успенской Святогорской лавры. Этого угодника Божия знают далеко за пределами его родной обители, сообщается на сайте Лавры.

/ svlavra.church.ua

Богослужения праздничного дня начались с малой вечерни, отслуженной в Успенском соборе. Там же совершалось праздничное всенощное бдение. 

/ svlavra.church.ua

На время праздника честные мощи преподобного Иоанна Затворника расположили на месте центрального аналоя, посреди храма.

/ svlavra.church.ua

Самую торжественную часть праздничной службы — полиелей — возглавил митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.

/ svlavra.church.ua

Во время полиелея все молящиеся прикладывались к честным мощам и к иконе преподобного Иоанна Затворника и помазывались святым елеем.

Ночью в Успенском соборе совершалась полунощница.

Сегодня, 24 августа, в Святогорской лавре продолжатся праздничные богослужения в честь святого. Ранняя Божественная литургия в Покровском храме последует по прочтении часов в 4.30. По окончании Божественной литургии состоится крестный ход с иконой и мощами преподобного Иоанна Затворника на монастырскую площадь.

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