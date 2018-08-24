Православным назвали фундаментальную идею счастья

Счастье и добро почти синонимы - это важная фундаментальная идея, которая должна войти в нашу плоть и кровь.

Об этом сказал Патриарх Кирилл в четверг, 23 августа, на встрече с молодежью в ходе Международного православного форума, сообщает patriarchia.ru.

«На пути к счастью мы проходим различные этапы своего возрастания, формирования собственного мировоззрения. Каждый возраст, каждая историческая эпоха накладывают на формирование этого понятия свой отпечаток. Тем не менее, совершенно очевидно, что счастье зависит от нашего выбора. Нам постоянно приходится сталкиваться с выбором — выбором профессии, выбором образования, выбором друзей. Но если говорить о самом важном, то речь идет о выборе между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и добро — это синонимы», - отметил Патриарх.

Он также пояснил, что не может быть человеческого счастья в сосуществовании со злом, потому что зло разрушает человеческую личность: «Зло — от диавола, а там, где диавол, нет жизни, там смерть».

Патриарх Кирилл также призвал молодежь творить добро и отказываться от идей, которые могут вывести на «ложный путь».

«Вот то, что все мы должны воспринять умом и сердцем — не может быть счастья без добра. Если хотите, это лозунг всей жизни. И поэтому, если кто-то предлагает вам другой путь к счастью, который не включает в себя достижение добра, возрастание в добре, то это ложный путь. Отказывайтесь от него, не ведитесь на этот соблазн», - сказал он.