Патриарх Кирилл обратился с посланием по случаю праздника святителя Николая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием по случаю праздника святителя и чудотворца Николая и проведения акции «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся».

"...Житие святителя Николая свидетельствует о его скором заступничестве и избавлении от смертной казни оклеветанных и неправедно осужденных трех мужей. С тех пор и доныне именно к этому святому как к своему ходатаю и покровителю обращаются во узах пребывающие. Соборная молитва о заключенных и пастырское участие Церкви в их судьбах — древняя традиция, на протяжении веков существовавшая в нашем народе. Сегодня она возрождается и вновь наполняется исконным содержанием.

В текущем году именно к этому празднику приурочена акция «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся»...

Греховные привычки, укорененные в сердцах узников, длительное общение в криминальной среде и тяжкие преступления подчас усиливают власть зла над людьми и являются показателем общего духовного нездоровья общества. Вот почему попечение о заключенных не может быть возложено только на представителей особых государственных служб. Никакие психологические технологии и социальные программы по возвращению заключенных в общество не могут дать желаемого результата без покаяния, осознания и принятия самими заключенными в качестве руководства в жизни евангельской нравственности и заповедей Божиих, на которых зиждутся законы, положенные в основание человеческого бытия.

Господь и Бог наш Иисус Христос, Который «есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных» (1 Тим. 4:10), предстательством святителя и чудотворца Николая да дарует духовно-нравственное обновление всем заключенным.

Будем по призыву апостола Иакова совершать добрые дела, памятуя, что «вера без дел мертва» (Иак. 2:26), а также «молиться друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 4:16)".

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