Православных призывают к «разумной сдержанности» при использовании гаджетов

Патриарх Кирилл заявил, что современная цивилизация «создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью» и в связи с этим призвал молодежь к «разумной сдержанности» при использовании гаджетов и сети Интернет.

Об этом он сказал в четверг на встрече с участниками III Международного православного молодежного форума, передает "Благовест-инфо".

«Сейчас у каждого есть гаджет. И уже давно известно, что это небезобидная вещь: что через гаджеты собирают информацию о человеке, она потом где-то хранится, и мы не знаем, где окажется она… И очень многие ученые предупреждают: будьте осторожны, через этот приборчик легко отслеживать вашу жизнь» — сказал патриарх.

По его словам, в условиях постепенного отхода общества от традиционных ценностей и замены их ценностями, которые «удобны и приятны», «очень легко создать систему, которой легко управлять массами».

«Современная цивилизация создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью», — констатировал патриарх.

Он заметил, что, просматривая иногда дискуссии в интернете, поражается, «как человек выворачивает все свое нутро наружу, как будто в исповедальне находишься».

При этом Патриарх Кирилл подчеркнул, что отнюдь не считает, что нужно вообще отказаться от использования интернета и гаджетов, однако во всем этом, по его словам, должны быть разумность и сдержанность.

В связи с этим патриарх процитировал отрывок из Евангелия, где Христос, обращаясь к своей пастве, призывает их «не метать своего бисера перед свиньями», чтобы они «не обернулись и не растерзали вас».

«Нужно оставлять свое личное пространство достаточно закрытым, чтобы через вторжение в него никто не мог бы причинить вам вреда… Не нужно отдавать свою душу никому, кроме Бога», — заключил патриарх.