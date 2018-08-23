В Донском монастыре пройдет музыкальный фестиваль в честь принесения Донской иконы

В Донской монастырь Москвы 31 августа из Третьяковской галереи принесут Донскую икону Божией Матери. В честь этого события 1 сентября в обители пройдет музыкальный фестиваль, в котором примут участие известные и молодые группы.

Чудотворный образ по традиции принесут в обитель по случаю ее престольного праздника, икона пробудет в монастыре до 3 сентября, сообщает сайт Донского монастыря.

Святыня будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 31 августа до 3 сентября. Все это время перед ней будут совершаться молебны с чтением акафиста.

1 сентября в Большом соборе Донской обители состоится Литургия, а вечером, в сквере перед монастырем начнется музыкальный фестиваль.

На музыкальном празднике с сольной программой выступят сын кубинского революционера Леопольдо Моралеса, основатель регги-группы «Jah Division» Герберт Моралес, а также российский композитор, певец и клавишник Андрей Козловский.

Также в концерте примут участие: проект «Да Ладно» Владимира Кожекина, группа «Ключевая» и обладатель премий хит-парада «Нашего Радио» в номинациях «Группа года» и «Альбом года», хедлайнер главных российских музыкальных фестивалей группа «25/17» со специальной акустической программой.