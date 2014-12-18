Митрополит Иларион просит Порошенко взять под личный контроль расследование вооруженного ограбления монастырского скита УПЦ

Митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ Иларион обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой взять под личный контроль расследование вооруженного ограблениея неизвестными лицами скита Свято-Иверского женского монастыря в честь Турковицкой иконы в посёлке Пески Ясиноватского района Донецкой области, произошедшего 18 декабря.

Текст соответствующего обращения размещен на официальном сайте Донецкой епархии УПЦ.

В часности, митрополит Иларион сообщает о том, что 18 декабря, около 10.30, на территорию монастырского скита в посёлке Пески ворвались вооружённые люди. Они потребовали открыть здание резиденции Донецкой епархии и хозяйственно-бытовой корпус. У двух монахинь и сторожа отняли паспорта, мобильные телефоны, после чего их закрыли в корпусе.

"В скит через несколько часов приехали сотрудники Донецкой епархии. Там они увидели, что въездные ворота открыты настежь, убита, видимо, из огнестрельного оружия, сторожевая собака, и на грунте и асфальте видны множественные следы от колёс большого автомобиля. Сотрудники епархии обнаружили монахинь и сторожа запертыми в корпусе скита и освободили их", - сообщает митрополит Иларион.

Также в письме-обращении сообщается об ограблении епархиальной резиденции.

"Украдены ценные вещи, иконы, оргтехника, кухонные сервизы, предметы столового обихода и многое другое", - говорится в документе.

По факту произошедшего подано заявление в Красноармейский районный отдел милиции.

Митрополит Иларион в своем обращении уточняет, что посёлок Пески Ясиноватского района Донецкой области, где расположен скит Свято-Иверского женского монастыря находится на территории, подконтрольной Вооружённым силам Украины. На территории скита находится загородняя резиденция, где в своё время останавливался почивший Блаженнейший митрополит Владимир.

"В силу сложившихся обстоятельств, вынужден обратиться к Вам, господин Президент, как к Гаранту прав и свобод граждан Украины, а также как к Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил Украины... Прошу Вас взять под личный контроль расследование совершённого преступления, чтобы были найдены виновные, а также Святыни и имущество скита Свято-Иверского женского монастыря в честь Турковицкой иконы Божией Матери в посёлке Пески Ясиноватского района Донецкой области", - говорит в письме-обращении митрополит Иларион.