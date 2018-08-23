В Запорожье 30 августа православные будут молиться о пропавших без вести

По благословению митрополита Луки 30 августа в запорожском Свято-Николаевском женском монастыре будет отслужен молебен перед иконой Божией Матери «Взыскание погибших» о пропавших без вести.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, именно в этот день отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений.

Начало богослужения в 9.00.

По официальной статистике Нацполиции, в течение 2017 года в территориальные подразделения Нацполиции поступило 8124 сообщения о пропаже детей. Из них 48 так и остаются не найденными. В целом за 2017 год было зарегистрировано более 35 тысяч пропавших детей и взрослых. Только 34 тысяч человек было разыскано. Причем среди пропавших без вести жертвами преступлений стали 86 человек. Уже в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2937 заявлений и сообщений только об исчезновении детей. Не разысканными остаются 57 детей.