В День независимости во всех храмах УПЦ будут молиться о мире в Украине и украинском народе

В 27-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены особые молебны.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви вознесут молитвы об Украине, мире в государстве и украинском народе.

Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным УПЦ.