В Польше православные капелланы совершили 13-километровый крестный ход с крестами

Первое международное военное паломничество на святую гору Грабарку, в которой приняла участие официальная делегация УПЦ, возглавляемая главой военного отдела Владимир-Волынской епархии протоиереем Алексеем Шаране, состоялось 17 - 19 августа.

Капелланы и военные преодолели 13 км с крестами и вознесли совместную молитву, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua.

В частности, Крестный ход начался 17 августа с общей молитвы за Божественной литургией в храме г. Семятычи (Польша), которую возглавил Православный Ординарий войска Польского архиепископ Георгий в сослужении сонма военного духовенства. На богослужении присутствовали делегации разных служб - военные, пограничники, таможенники, пожарные, лесники, внутренние войска, полиция - из Украины, Молдовы, Беларуси, Румынии, Чехии, Словакии, Бельгии.

После паломники, взяв кресты, отправились 13-километровым путем к горе Грабарке. Как отметили в пресс-службе Синодального военного отдела УПЦ, вместе со всеми путь преодолевали архиепископ Георгий, генерал войска Польского (заместитель Министра обороны) и большое количество представителей офицерского состава.

На следующий день, 18 августа, в храме на вершине святой горы была совершена Божественная литургия, которую возглавил владыка Георгий. После праздничного богослужения протоиерей Алексей Шаран выразил слова благодарности принимающей стороне, и передал подарок от главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины митрополита Августина – икону Божией Матери «Зимненская».

По завершении паломничества украинская делегация вернулась на Родину.