Незрячие Волыни посетили Почаевскую лавру
12:12, 23 августа 2018Православие
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Такие паломничества являются уже традиционными и служат одним из средств духовной поддержки / епархия.укр
При участии священника и материальной поддержке Владимир-Волынской епархии УПЦ члены Ковельского отделения УТОС имели возможность совершить двухдневное паломничество в Почаевскую Успенскую лавру.
Паломники с нарушениями зрения приняли участие в лаврских богослужениях, приступили к таинствам Исповеди и Причастия, почтили святыни обители и пообщались с братией Лавры, сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ.
Людей с инвалидностью сопровождал протоиерей Роман Марчук, клирик храма Почаевской иконы Божией Матери.
Такие паломничества являются уже традиционными и служат одним из средств духовной поддержки и пастырской опеки людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба епархии.
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