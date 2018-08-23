Незрячие Волыни посетили Почаевскую лавру

При участии священника и материальной поддержке Владимир-Волынской епархии УПЦ члены Ковельского отделения УТОС имели возможность совершить двухдневное паломничество в Почаевскую Успенскую лавру.

Паломники с нарушениями зрения приняли участие в лаврских богослужениях, приступили к таинствам Исповеди и Причастия, почтили святыни обители и пообщались с братией Лавры, сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Людей с инвалидностью сопровождал протоиерей Роман Марчук, клирик храма Почаевской иконы Божией Матери.

Такие паломничества являются уже традиционными и служат одним из средств духовной поддержки и пастырской опеки людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба епархии.