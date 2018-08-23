В Регентское духовное училище при Зимненском монастыре приняли на обучение девятерых студенток

11:11, 23 августа 2018
Православие
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По результатам вступительных экзаменов в Регентское духовное училище зачислены девять абитуриенток / zymne.org

В новом Регентском духовном училище при Святогорском Зимненском женском монастыре состоялись вступительные экзамены и приняты на обучение первые ученицы.

По результатам вступительных экзаменов в Регентское духовное училище зачислены на первый курс девять абитуриенток, сообщается на сайте обители.

/ zymne.org

Утром второго дня вступительных экзаменов в главном храме монастыря был отслужен молебен на начало доброго дела, который совершил управляющий Владимир–Волынской епархией УПЦ митрополит Владимир вместе со священниками обители.

/ zymne.org

Позже начался устный экзамен, на котором присутствовали настоятельница обители игуменья Стефана, духовенство монастыря, а также Петр Бойчук – директор Луцкого педагогического колледжа, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник образования Украины, Василий Андреевич Шкоба – заведующий отделением музыкального воспитания Луцкого педагогического колледжа, методист, преподаватель высшей категории и будущие преподаватели училища.

/ zymne.org

В течение второго дня вступительной кампании абитуриентки сдали устный экзамен по Библейской истории, а также продемонстрировали навыки владения церковнословянским языком и чтение православных молитв наизусть. Особое внимание обращалось на умение владеть голосом и музыкальным слухом. Также абитуриентки исполнили церковное или народное песнопение.

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