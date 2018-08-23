В Регентское духовное училище при Зимненском монастыре приняли на обучение девятерых студенток

В новом Регентском духовном училище при Святогорском Зимненском женском монастыре состоялись вступительные экзамены и приняты на обучение первые ученицы.

По результатам вступительных экзаменов в Регентское духовное училище зачислены на первый курс девять абитуриенток, сообщается на сайте обители.

Утром второго дня вступительных экзаменов в главном храме монастыря был отслужен молебен на начало доброго дела, который совершил управляющий Владимир–Волынской епархией УПЦ митрополит Владимир вместе со священниками обители.

Позже начался устный экзамен, на котором присутствовали настоятельница обители игуменья Стефана, духовенство монастыря, а также Петр Бойчук – директор Луцкого педагогического колледжа, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник образования Украины, Василий Андреевич Шкоба – заведующий отделением музыкального воспитания Луцкого педагогического колледжа, методист, преподаватель высшей категории и будущие преподаватели училища.

В течение второго дня вступительной кампании абитуриентки сдали устный экзамен по Библейской истории, а также продемонстрировали навыки владения церковнословянским языком и чтение православных молитв наизусть. Особое внимание обращалось на умение владеть голосом и музыкальным слухом. Также абитуриентки исполнили церковное или народное песнопение.