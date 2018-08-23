В Киевской духовной академии проводят набор на православно-катехизаторские курсы
10:42, 23 августа 2018Православие
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Православно-катехизаторские курсы при Киевской духовной академии проводят набор / pravoslavie.ru
Православно-катехизаторские курсы при Киевской духовной академии проводят набор православных христиан на трехгодичные курсы для изучения православного богословия и церковного искусства.
Приём документов производится с 1 по 16 сентября в Киево-Печерской лавре, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.
Документы принимаются на следующие отделения: катехизаторское, церковного пения, богослужебного устава и чтения, иконописное, золотошвейное, сестринско-волонтерское.
Более детально о православно-катехизаторских курсах можно узнать здесь.
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