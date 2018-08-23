В Международный день жертв насильственных исчезновений в Запорожье помолятся о пропавших без вести
09:44, 23 августа 2018Православие
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В Запорожье помолятся о пропавших без вести / hramzp.ua
Международный день жертв насильственных исчезновений отмечается в мире 30 августа.
По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в этот день, в Свято-Николаевском женском монастыре Запорожья будет отслужен молебен иконе Божией Матери «Взыскание погибших» о пропавших без вести. Об этом сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.
Начало богослужения в 9.30. Приглашаются все желающие вознести молитвы о пропавших без вести людях.
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