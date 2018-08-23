В храмах УПЦ по всей Украине прошли панихиды по погибшим сотрудникам правоохранительных органов

Всеукраинский День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел отмечали в среду, 22 августа. В этот день в храмах УПЦ по всей Украине прошли панихиды по погибшим сотрудниками правоохранительных органов.

В этот день в Свято-Покровском храме Ужгорода совершили панихиду по усопшим сотрудникам правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

Управляющий Мукачевской епархией митрополит Феодор подчеркнул важность высокого служения современной полиции и пожелал правоохранителям благословения в дальнейших благих и добрых делах.

Памятный день начался с поминального богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра, где настоятель собора протоиерей Ярослав Денека и соборный клир совершили панихиду по усопшим героям.

Под сводами храма помолиться и отдать память героям собрались представители региональной и городской власти, руководители и сотрудники ведомства, ветераны правоохранительных органов, педагоги и студенты университета внутренних дел, семьи погибших, близкие, друзья и коллеги по работе. В конце заупокойного богослужения по погибшим стражам закона была провозглашена «Вечная память!».

В этот же день на Соборной площади Днепра рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором возле Мемориала погибшим солдатам прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти сотрудников внутренних дел, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Во время возложения цветов, которое сопровождалось траурным набатом соборных колоколов, поименно вспомнили каждого, кто отдал свою жизнь за мир, спокойствие и безопасность в обществе.

В день памяти правоохранителей, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей в херсонских храмах прошли заупокойные службы. Об упокоении погибших сотрудников были совершены панихиды возле мемориального комплекса вблизи храма в честь праведного воина-флотоводца Феодора (Ушакова), что при Главном Управлении национальной полиции в Херсонской области и в храме в честь сорока мучеников Севастийских, который находится при Управлении патрульной полиции.

Также молитвы об упокоении погибших сотрудников возносились во всех храмах УПЦ во время совершения Божественной Литургии.