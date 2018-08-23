В Чернигове отметили день памяти святителя Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских
00:40, 23 августа 2018Православие
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После богослужения состоялся крестный ход вокруг храма с мощами святых / orthodox.cn.ua
В день памяти святителя Филарета, Архиепископа Черниговского, и преподобного Лаврентия Черниговского, 22 августа, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Чернигова состоялась праздничная Божественная литургия.
Торжественное богослужение в день праздника возглавил Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, участие в нем принял Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.
После окончания богослужения состоялся крестный ход вокруг храма с мощами святых.
Архиепископ Климент был удостоен награды Черниговской епархии в честь преподобного Лаврентия Черниговского.
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